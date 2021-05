FN advarer om alvorlig risiko for hungersnød i etiopisk region

- Der er en alvorlig risiko for hungersnød, hvis hjælpen ikke vokser i de næste to måneder, skriver FN's nødhjælpskoordinator, Mark Lowcock, i en briefing til rådet.

En ledende embedsmand i FN har tirsdag advaret FN's Sikkerhedsråd om, at der er brug for hurtige tiltag for at undgå hungersnød i den krigshærgede Tigray-region i Etiopien.

Advarslen kommer, mere end seks måneder efter at Etiopiens premierminister, Abiy Ahmed, indledte, hvad han dengang beskrev som "en hurtig" militær operation i regionen.

Kampene er dog endnu ikke ophørt i Tigray, hvor truslen om hungersnød i stor skala har luret i månedsvis.

- Jeg opfordrer medlemmer af Sikkerhedsrådet til at gøre alt, hvad de kan, for at forhindre en sultkatastrofe i at finde sted.

- I dag står mindst 20 procent af befolkningen i det område over for alvorlig usikkerhed i forhold til at få mad på bordet, skriver Mark Lowcock.

Der bor normalt omkring syv millioner mennesker i Tigray.

Mark Lowcock tilføjer, at omkring to millioner mennesker er blevet fordrevet fra regionen, siden konflikten brød ud i begyndelsen af november sidste år.

FN estimerer, at over 90 procent af årets høst er gået tabt på grund af kampene. Samtidig er 80 procent af alle kreaturer i regionen blevet stjålet eller dræbt.

Kampene i den konfliktramte region brød ud 4. november. Det skete efter et angreb på militæret i den nordlige region, som styres af Tigray Folkets Befrielsesfront (TPLF).

Der har undervejs været meldinger fra flere menneskerettighedsorganisationer om, at soldater fra nabolandet Eritrea har dræbt hundredvis af børn og civile i regionen.

Eritreiske tropper beskyldes også for at have udført mulige forbrydelser mod menneskeheden under konflikten.

- Voldtægt og andre former for afskyelig seksuel vold er udbredt og systematisk (i Tigray, red.).

- Offentlig og privat infrastruktur, der er uundværligt for at undgå civile tab, er også blevet ødelagt. Heriblandt hospitaler og landbrugsjord, skriver Mark Lowcock i sin briefing.

Både Etiopien og Eritrea nægter, at sidstnævnte er aktivt involveret i konflikten.

FN's Sikkerhedsråd måtte i marts opgive at nå til enighed om i fællesskab at kræve et stop for volden i Tigray.

Det skyldtes primært modstand fra Kina og Rusland.