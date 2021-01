FN: Verden er på vej mod en katastrofal temperaturstigning

Gennemsnitstemperaturen for hele året lå på 14,9 grader globalt.

Det er stort set det samme, som der er målt i 2016 og 2019, viser data, der er indsamlet af meteorologiske institutter i Europa, USA, Japan og Storbritannien.

FN's generalsekretær, António Guterres, peger på, at alle verdens regioner har oplevet usædvanligt ekstremt vejr. Og det kan blive værre, advarer han.

- Vi har kurs mod en katastrofal temperaturstigning på tre til fem grader i dette århundrede, siger han og opfordrer samtidig alle lande til at gøre klima til topprioritet.

Verdens lande indgik i 2015 en fælles klimaaftale på et topmøde i Paris.

Målet i aftalen er frem til 2050 at holde stigningen i den globale temperatur under to grader i forhold til niveauet fra før industrialiseringen.

Landene skal dog stræbe efter at begrænse stigningen til 1,5 grader.

WMO mener, at risikoen for, at verden når op over 1,5 graders stigning i 2024, er omkring en ud af fem.

I sidste uge målte EU-klimatjenesten Copernicus Climate Change ligeledes 2020 som et af de varmeste år, der nogensinde er målt på kloden.

De usædvanligt høje temperaturer i hele 2020 blev registreret på trods af vejrfænomenet La Niña. Det har normalt har en kølende effekt på de globale temperaturer.

Det var først i slutningen af året, at La Niña formåede at køle kloden lidt ned.

Det gør ifølge eksperter varmerekorden endnu mere bemærkelsesværdig.

- Det er et tydeligt tegn på, at de globale påvirkninger fra menneskeskabte klimaforandringer nu er lige så kraftige som naturkræfterne, siger WMO-chef Petteri Taalas.

- Drivhusgasser i atmosfæren er fortsat på rekordniveauer. Og kuldioxids lange levetid - den vigtigste gas - betyder, at planeten fortsat vil blive varmere, lyder den dystre prognose fra Taalas.