FN: Millioner af børn bliver ikke beskyttet mod mæslinger

De mange udbrud skyldes, at millioner af børn verden over ikke er blevet vaccineret mod den yderst smitsomme sygdom.

Fundamentet for de seneste års udbrud af mæslinger i flere lande er lagt for flere år siden.

Og antallet af uvaccinerede børn skal tælles i millioner.

Unicef estimerer, at i årene fra 2010 til 2017 er der tale om 169 millioner børn. Det svarer i snit til over 21 millioner børn i hvert af de otte år, som ikke fik et skud vaccine.

Mæslinger er den mest smitsomme af alle børnesygdomme. Og flere lande har rapporteret om udbrud og spredning af sygdommen, der i værste fald kan være livstruende.

I de tre første måneder af 2019 blev der ifølge Verdenssundhedsorganisationen, WHO, registreret over 112.000 tilfælde af mæslinger.

Det er næsten fire gange så mange sammenlignet med første kvartal 2018.

- Mæslingevirus vil altid finde børn, der ikke er vaccinerede. Fundamentet for det globale udbrud af mæslinger, som vi er vidner til i dag, blev lagt for flere år siden, siger Henrietta Fore, der er direktør for Unicef.

I 2017 døde omkring 110.000 mennesker af mæslinger. Hovedparten af dem børn. Det svarer til en stigning på 22 procent i forhold til det foregående år.

USA, Filippinerne, Thailand og Tunesien har meldt om udbrud i år. Også i Europa er antallet af smittede stigende. I mindre målestok gælder det også Danmark.

For at beskytte børn mod mæslinger er de to doser af vaccinen nødvendig. På grund af smittefaren kræves en vaccinationstilslutning på mindst 95 procent for at eliminere mæslinger via såkaldt flokimmunitet.

At børn ikke bliver vaccineret kan skyldes flere ting. Unicef nævner mangel på adgang til vaccinen, ligegyldighed, dårlige sundhedssystemer og i visse tilfælde også en generel skepsis over for vacciner.

Blandt de industrialiserede lande topper USA Unicefs liste over steder, hvor flest børn ikke er vaccineret.

Fra 2010 til 2017 drejer det sig om over 2,5 millioner amerikanske børn, som ikke fik den første dosis. Derefter følger Frankrig og Storbritannien med henholdsvis godt 600.000 og 500.000 børn.

Ifølge CNN har man i år målt det højeste antal mæslingeudbrud siden 2000.