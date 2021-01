FN: Milliarder beregnet til mad er brugt på krig i Yemen

Yemens internationalt anerkendte regering anklages i rapporten for omfattende korruption.

Et panel af eksperter anslår i rapporten, at de iranskstøttede Houthi-oprørere har omdirigeret over en milliard dollar, som var øremærket til mad, lønninger og offentlige investeringer. De blev i stedet anvendt til fortsatte blodsudgydelser. Det skete i 2019.

- Dertil kommer, at den officielle regering, som støttes af Saudi-Arabien, ved korruption og hvidvaskning har gjort det meget vanskeligt for befolkningen af få adgang til mad, hedder det i rapporten.

Rapporten fastslår, at den saudisk-støttede regering dermed er med til at gøre det endnu vanskeligere for befolkningen at få adgang til stærkt tiltrængte fødevarer.

I et tilfælde slusede Yemens centralbank, som kontrolleres af regeringen, 423 millioner dollar (omkring 2,6 milliarder kroner) videre til private selskaber. Pengene var givet af Saudi-Arabien og beregnet på fødevarehjælp.

Dele af Yemen er ramt en form for hungersnød, og hundredtusinder er i fare for at dø af sult.

Houthi-oprørerne har kontrollen over hovedstaden Sana, mens den internationalt anerkendte regering har base i havnebyen Aden.

FN-rapporten fastslår også, at der foreligger stadig flere beviser på, at "enkeltpersoner eller institutioner i Iran" har bidraget "med betydelige mængder våben" til houthierne.

Houthi-oprørsbevægelsen overtog kontrollen med hovedstaden i efteråret i 2014 efter flere år med kaotiske tilstande i det fattige land.

Få måneder efter indledte Saudi-Arabien en krig mod houthierne sammen med De Forende Arabiske Emirater og andre lande i regionen.

Saudi-Arabien har med støtte fra vestlige lande som USA og Storbritannien siden gennemført over 22.000 flyangreb og ødelagt store dele af Yemens infrastruktur.

Udviklingen i Yemen kompliceres ifølge rapporten ved, at den tidligere amerikanske præsident, Donald Trumps administration, satte Houthi-oprørerne på USA's terrorliste, hvilket har gjort det vanskeligere at få sendt fødevareforsyninger til landet.

Præsident Joe Bidens nye administration har ikke ændret på situationen.