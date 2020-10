FN: Klimaforandringer har fordoblet katastrofer på 20 år

Tallet er langt højere end de 4212, der fandt sted mellem år 1980 og 1999. Det melder FN-kontoret i den nye rapport ved navn "The Human Cost of Disasters 2000-2019".

Ifølge FN har de seneste 20 års naturkatastrofer dræbt 1,23 millioner mennesker, påvirket yderligere 4,2 milliarder og kostet den globale økonomi næsten tre billioner dollar.

Den store stigning bliver i rapporten forklaret med, at der de seneste år er kommet flere og flere klimarelaterede katastrofer som oversvømmelser, tørker og storme.

Ekstrem varme har vist sig at være særlig dødelig, står der i rapporten.

- Vi ødelægger bevidst planeten, siger Mami Mizutori, der er chef for FN's kontor for katastrofeberedskab, mandag på et pressemøde.

- Det er den eneste konklusion, man kan komme frem til, når man evaluerer de seneste 20 års katastrofebegivenheder, siger hun.

Mami Mizutori beskylder verdens regeringer for ikke at gøre nok for at forberede sig på klimarelaterede katastrofer.

- Oddsene er imod os, når vi ikke formår at handle ud fra videnskaben og tidlige advarsler om at investere i forebyggelse og tilpasning i forbindelse med klimaforandringer, siger hun.

FN-rapporten kigger ikke på sygdomsrelaterede katastrofer som den igangværende coronaviruspandemi.

Men ifølge Mizutori er pandemien det seneste eksempel på, at klodens ledere endnu ikke forstår verden omkring dem.

Ifølge rapporten kan 6681 af de 7348 katastrofer siden årtusindskiftet forbindes direkte til klimaforandringer.

I den periode har Asien oplevet flest naturkatastrofer.