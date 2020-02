FN: Ikke ét land gør nok for børns helbred og fremtid

Danske børn trives generelt, viser FN-rapport. Men i forhold til CO2-udledninger, som ifølge FN udgør en trussel for alle børns fremtid, ligger Danmark i den tunge ende.

Verden som helhed fejler i forhold til at beskytte børn, mener FN. Særligt klimaet er en trussel på lang sigt.

En ny FN-rapport fastslår, at alle børns helbred er truet af klimaforandringer, dårlig kost og flere andre faktorer.

Det oplyser Verdenssundhedsorganisationen (WHO) i en pressemeddelelse onsdag.

Heri konkluderes det, at "ikke ét land i tilstrækkelig grad beskytter børns helbred, miljø og fremtid".

Rapporten "A Future for the World's Children" vurderer på baggrund af en række parametre, hvordan børn har det i forskellige lande nu.

Derudover ses der på, hvordan landene klarer sig i forhold til CO2-udledninger, der påvirker børns fremtid.

På den baggrund når rapporten frem til, at Danmark ligger nummer seks blandt 180 lande, i forhold til hvor godt børn trives.

Til gengæld placerer danskernes CO2-udledning Danmark på en 135.-plads i en kategori, hvor udledninger ses som en målestok for "et lands trussel mod fremtidens børn".

Rapporten er udfærdiget af 40 eksperter i børn og unges helbred.

Den er blevet til i et samarbejde mellem WHO, FN's Børnefond (Unicef) og tidsskriftet The Lancet.

- Børn må kæmpe med trusler verden over, som man ikke kunne have forestillet sig for blot få generationer siden, fra klimakrisen til fedme til skadelige reklamer, siger Henrietta Fore, Unicefs generaldirektør i en meddelelse.

Generelt klarer rige lande sig godt i rapporten i forhold til børns trivsel. Det gælder blandt andet Norge, der ligger øverst på ranglisten, og Sydkorea og Holland på de næste to pladser.

Imens ligger udviklingslande som Den Centralafrikanske Republik, Somalia og Niger helt i bund.

Når der ses på landenes CO2-udledninger, som ifølge FN er en af de afgørende trusler mod børn, er ranglisten til gengæld i store træk vendt om.

Generelt tegner rapporten et dystert fremtidsbillede.

- På trods af forbedringer i børn og unges helbred over de sidste 20 år er udviklingen stagneret og ser ud til at blive rullet tilbage, siger tidligere premierminister i New Zealand Helen Clark, der har været med til at lede kommissionens arbejde.

- Det anslås, at omkring 250 millioner børn under fem år i lav- og middelindkomstlande ikke når deres fulde udviklingspotentiale på baggrund af mål for vækst og fattigdom.

Professor Anthony Costello, leder af Institute for Global Health ved University College London, siger ifølge nyhedsbureauet AFP:

- Det store budskab er, at ikke et land beskytter børns helbred i dag og i fremtiden.