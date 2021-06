FN: Great Barrier Reef bør på liste over truet verdensarv

Verdens største koralrev, Great Barrier Reef, bør komme på en liste over verdensarvområder, der er "i fare".

Det skriver den britiske avis The Guardian.

Unesco anbefaler, at koralrevet, der ligger ud for staten Queensland i den nordøstlige del af Australien, bliver tilføjet listen på et møde i organisationens udvalg for verdensarvområder i næste måned.

Vælger udvalget at følge anbefalingen, bliver det ifølge eksperter første gang, at et verdensarvsområde kommer på "farelisten" som følge af påvirkning fra klimaforandringer.

Hvis et verdensarvssted bliver overført til listen, skyldes det typisk påvirkning fra forurening eller væbnede konflikter og krig.

Australiens miljøminister, Sussan Ley, oplyser, at regeringen på "det kraftigste" modsætter sig anbefalingen fra Unesco.

Ley siger, at klimaforandringer ganske vist er den største trussel mod koralrevet, men verdensarvsudvalget er "ikke det rette forum" at "fremføre et synspunkt" om klimaforandringer.

Det er langtfra første gang, at der bliver hejst et advarselsflag for Great Barrier Reef.

Så sent som i december sidste år advarede Den Internationale Naturbeskyttelsesunion (IUCN) om, at koralrevet var i "kritisk tilstand".

De seneste tre årtier har det mistet mere end halvdelen af dets koraller. Blegning af korallerne i 2016, 2017 og 2020 har yderligere skadet koralrevets tilstand og påvirket dyrelivet i området, lød det i en rapport fra IUCN.

Blegningen sker, når varmere vand ødelægger de alger, som korallerne lever af. Det gør i sidste ende korallerne hvide.

Som følge af forandringerne falder antallet af skildpadder, hammerhajer og havfugle ved det 2300 kilometer lange koralrev.

Unesco skriver i sin rapport, at trods tiltag og bestræbelser fra Australiens føderale regering samt lokale myndigheder i Queensland så er det ikke lykkedes at opfylde en målsætning om at forbedre vandkvaliteten ved koralrevet.