FN: Én ud af 11 mennesker får ikke nok at spise

Beboere i et slumkvarter i den brasilianske millionby Rio de Janeiro står i kø for at modtage et gratis måltid mad under coronaudbruddet. Pandemien forværrer en i forvejen negativ tendens, hvor antallet af mennesker verden over, der ikke får nok at spise, er stigende, lyder det i FN-rapport. (Arkivfoto)

Foto: Pilar Olivares/Reuters