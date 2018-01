FN: De tre seneste år er de varmeste nogensinde

- Data fra fem af verdens førende internationale vejrtjenester viser, at 2015, 2016 og 2017 er blevet bekræftet som de tre varmeste år i alle de år, hvor der er foretaget målinger, lyder det fra WMO.

Organisationen tilføjer, at 2016 forbliver det hidtil varmeste, der nogensinde er målt som følge af varmeeffekten fra vejrfænomenet El Niño,

- 2017 var det varmeste år uden El Niño. Det var en anelse varmere end 2015.

Verdens lande blev ved klimatopmødet i Bonn i november enige om i 2018 at gøre status over indsatsen for at begrænse udledning af fossile brændstoffer.

De skal undersøge, hvor meget mere der skal gøres, for at man overholder de grænser for udledning, der blev skrevet ned i Parisaftalen fra 2015.

Trods afsluttende uenigheder bragte forhandlingerne på COP 23 verden et lille stykke nærmere målet om at begrænse den globale opvarmning til mellem 1,5 og 2 grader.

Man siger, at der er tale om en El Niño, hvis vandets temperatur i Stillehavet bliver 0,6 grader varmere end normalt. En kraftig El Niño opstår ved vandtemperaturer på to-tre grader højere end normalt.

Tilbage i 1997 og 1998 var der en voldsom en af slagsen. Den medførte naturkatastrofer flere steder på Jorden. Tørke i Asien og Australien, ødelæggende oversvømmelser i det østlige og centrale Afrika.