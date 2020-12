Cementproduktion i Danmark. Hvis alle verdens lande målrettet tænker grøn omstilling ind i deres genopretningspakker efter coronapandemien, kan vi sænke CO2-udledningen med 25 procent i 2030. Næsten nok til at overholde målsætningen om en temperaturstigning på Jorden på maksimalt to grader. Det påpeger FN's Miljøprogram (UNEP) sammen med DTU i en ny rapport.

FN: Coronapakker kan hjælpe os med klimaet

Fem år efter er verdens lande stadig meget langt fra at opfylde løfterne i Paris-aftalen fra 2015. Dens mål er at begrænse klodens opvarmning til mellem 1,5 og 2 grader over niveauet før industrialiseringen.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement fra 279 kr. pr. måned.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her