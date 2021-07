FN: Corona har ført til mange flere sultende mennesker

Coronapandemien har ført til en stor stigning i antallet af mennesker, der sulter.

Det viser en rapport offentliggjort af FN mandag.

FN-landene vedtog i 2015 en række verdensmål, hvoraf et af dem var, at al sult skulle være udryddet i 2030.

Det mål var verdens lande allerede på vej til ikke at nå inden 2030. Men ifølge rapporten er der nu risiko for, at coronapandemien har sendt udviklingen i den forkerte retning.

Det er endnu for tidligt at sige, hvor stor betydning coronapandemien får for antallet af sultende i verden. Men FN vurderer, at omkring 118 millioner flere oplevede sult i 2020 sammenlignet med i 2019.

Det er en stigning på 18 procent, hvilket er den største stigning i flere årtier.

FN's definition af sult dækker over, at en person ikke indtager nok mad og lider af underernæring.

Ifølge rapporten er det den økonomiske nedtur på grund af coronapandemien, der har ført til den historisk store stigning i antallet af mennesker, der sulter.

Flere steder i verden har pandemien således ført til markante recessioner - økonomisk afmatning - og forringet adgangen til mad, lyder det fra FN.

- Desværre fortsætter pandemien med at vise svagheder i vores fødevaresystemer, hvilket truer liv og levebrød hos folk rundt i hele verden, skriver FN i sin rapport.

FN anslår, at omkrig en tiendedel af verdens befolkning - op mod 811 millioner personer - sidste år var underernærede.

Mere end halvdelen af dem - 418 millioner - lever i Asien. Derudover lever over en tredjedel - 282 millioner - i Afrika.