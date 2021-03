FN: 54 er dræbt og 1700 er blevet anholdt i Myanmar

- Myanmars militær må holde op med at dræbe og fængsle demonstranter, siger hun.

Imens opløste politi og militær adskillige steder demonstrationer med tåregas og skarpe skud.

Hundredvis af sørgende var samlet for at begrave en 19-årig kvinde, som blev dræbt af et skud i hovedet onsdag. Den unge kvinde, der hed Angel, blev dræt i Mandalay. Hun bar en T-shirt med påskriften "Everything will be OK".

Angel var en af 38, som blev dræbt onsdag - den blodigste dag siden kuppet.

USA opfordrer Myanmars militær til at løslade journalister, der er blevet anholdt under protester mod militærkuppet i landet.

Samtidig siger talsmand for det amerikanske udenrigsministerium Ned Price, at han er "rystet " over en episode onsdag, hvor sikkerhedsstyrker dræbte mindst 38 personer.

Blandt de anholdte journalister er Thein Zaw, en 32-årig journalist for det amerikanske nyhedsbureau Associated Press (AP). Han er sammen med fem andre blevet sigtet for at have overtrådt en lov om offentlig orden.

- Vi er dybt bekymrede over det stigende antal angreb og anholdelser af journalister, siger Price.

- Vi opfordrer militæret til med det samme at løslade journalisterne og stoppe med at true og chikanere medierne på uretmæssig vis, blot fordi de gør deres arbejde.

USA har allerede indført sanktioner mod militærlederne og visse selskaber i landet.

Men yderligere tiltag kan være på vej.- Vi opfordrer alle lande til at stå sammen om at fordømme den brutale vold, som det burmesiske (myanmarske) militær udøver mod sit eget folk, siger Ned Price.Det internationale samfund har i høj grad fordømt Myanmar. Men foreløbig har militærets svar blot været at slå hårdere ned på protesterne.

Myanmars militær væltede ved kuppet den demokratisk valgte leder, Aung San Suu Kyi. Hun blev samtidig anholdt, og det samme gjorde flere medlemmer af hendes parti, Den Nationale Liga for Demokrati (NLD).

Myanmar hed tidligere Burma, men har haft sit nuværende navn siden 1989. Der bor omkring 55 millioner mennesker i landet.