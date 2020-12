FN: 400.000 drevet på flugt af militante i Mozambique

I Mozambiques nordligste provins, Cabo Delgado, som er hjem for store gasressourcer til over 368 milliarder kroner, kæmper myndighederne mod en ekstremistisk oprørsbevægelse med bånd til Islamisk Stat.

Oprøret er optrappet i år med stadigt flere angreb rettet mod hæren og forskellige byer.

Valentin Tapsoba, som er leder af UNHCR i Sydafrika, siger, at familier, som var ved at genopbygge deres hjem efter en orkankatastrofe i 2019, er blevet tvunget på flugt af militante angreb.

- Det er en situation, som er begyndt i et land, men hvis alle landene i regionen ikke træffer deres forholdsregler, så kan krisen hurtigt eskalere i omfang, siger Tapsoba over telefonen til Reuters fra Pempa i Mozambique.

En talsmand for Zimbabwes præsident, Emmerson Mnangagwa, siger, at politiske ledere fra Mozambique, Zimbabwe, Sydafrika, Botswana og Tanzania skal mødes i Maputo for at drøfte krisen mandag.

Maputo er hovedstad i Mozambique.

Tapsoba siger, at omkring 424.000 er flygtet fra oprøret, mens myndighederne i Mozambique anslår antallet af flygtninge til 570.000.

FN og andre nødhjælpsorganisationer mødes fredag med lokale nødhjælpsgrupper for at forberede en nødhjælpsindsats. Ifølge UNHCR, er der rejst en del af de nødvendige penge til lejre, vand, sanitet og mad.

Portugal har tilbudt at hjælpe Mozambique med at optræne dets sikkerhedsstyrker til at blive bedre til at tackle de militante i Cabo Delgado.

- Vi vil støtte myndighederne, så de kan udøve deres suverænitet, siger den portugisiske forsvarsminister, Joao Gomes Cravinho, som besøgte den tidligere koloni i sidste uge.

Mozambique har allerede bedt EU om hjælp til at blive bedre til at bekæmpe islamisterne, som skaber bekymring i hele det sydlige Afrika.

Mozambique var en portugisisk koloni, indtil landet blev uafhængigt i 1975. Landet har været plaget af spredte voldshandlinger siden 1992, hvor en 15 år lang blodig borgerkrig endte. Omkring en million mennesker mistede livet i borgerkrigen.