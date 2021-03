FN: 38 personer er onsdag døde under uro i Myanmar

38 personer er onsdag døde under voldsomme uroligheder i Myanmar, hvor militæret for godt en måned siden stod bag et kup.

Det siger FN's udsending i landet, Christine Schraner Burgener.

- I dag var den blodigste dag siden kuppet 1. februar. Alene i dag er 38 personer døde. I alt er over 50 personer døde, siden kuppet begyndte, og mange er blevet såret, siger hun på en videokonference.