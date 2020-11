FN: 27.000 er drevet på flugt fra blodig konflikt i Etiopien

I de seneste uger har en væbnet konflikt raset mellem etiopiske regeringsstyrker og oprørsgruppen Tigray Folkets Befrielsesfront, TPLF, i den nordlige region Tigray.

Kampene har tvunget tusindvis af etiopiere til at flygte til nabolandet Sudan.

Adskillige og formentlig hundredvis af personer blev ifølge Amnesty International i sidste uge dræbt i det, der ligner en massakre på civile i Tigray.

FN har i den forbindelse udtrykt stor bekymring for mulige krigsforbrydelser i Tigray-regionen.

- Der er risiko for, at denne situation vil komme fuldstændig ud af kontrol, hvilket vil føre til mange døde og ødelæggelser, ligesom at mange vil blive fordrevet internt i Etiopien og over grænser, sagde en talsmand for FN's menneskerettighedskommissær, Michelle Bachelet, i sidste uge.

Konflikten i Tigray brød ud 4. november, da regeringsstyrker på ordre fra premierminister Abiy Ahmed lancerede en offensiv i regionen.

Det skete, efter at TPLF ifølge Ahmed havde angrebet føderale militærlejre - et forhold, som TPLF afviser.

I hele regionen har der under konflikten været lukket ned for alle kommunikationskanaler. Derfor har det været svært at verificere de ofte modstridende meldinger, der kommer fra regionen.