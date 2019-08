I sympatig med de mange kvindelige ofre i sagen stod en protestgruppe ved navn "Hot Mess" tidligere på sommeren uden for en domstol i New York og ventede på Jeffrey Epstein, da et retsopgør mod ham blev forberedt.

FBI undersøger Jeffrey Epsteins selvmord

- Det, som mange af os ønsker at vide, er, hvad vidste Epstein? Hvor mange andre var involveret? Det siger New Yorks borgmester, Bill de Blasio.

Den 66-årige Epstein var anklaget for menneskehandel og overgreb mod mindreårige piger. Han risikerede at få en dom på 45 års fængsel.

FBI og justitsministeriet i Washington vil foretage en formel undersøgelse af, hvordan det øjensynligt kunne lykkes for den amerikanske finansmand Jeffrey Epstein at tage sit eget liv i en fængselscelle i New York.

