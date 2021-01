FBI efterforsker 37 for drab på betjent i Kongressen

Det viser en FBI-rapport, som avisen New York Times er i besiddelse af.

Betjenten fik peberspray i hovedet og blev slået med en brandslukker under urolighederne 6. januar, hvor en gruppe voldelige demonstranter trængte ind i kongresbygningen.

Det har hans far oplyst til nyhedsbureauet Reuters.

Brian Sicknick blev bragt til et hospital, hvor han døde af sine kvæstelser.

14 andre politifolk blev såret i forbindelse med angrebet på Kongressen i sidste uge, viser rapporten fra FBI.

Mens politifolk prøvede at holde stand og forhindre de vrede Trump-tilhængere i at trænge ind i Kongressen, havde politikerne søgt dækning under deres skriveborde eller i sikrede rum i kælderen.

Sikkerhedsstyrker landet over er nu i gang med at undersøge, om der i deres egne rækker var personer, som var med til at trænge ind i bygningen.

Ifølge nyhedsbureauet AP er mindst 21 nuværende eller tidligere militærfolk og politifolk blevet observeret i eller omkring Kongressen, inden den blev stormet i sidste uge. En af dem er anholdt, skriver AP.

Yderligere mindst ti soldater og politifolk er under efterforskning.

I alt har FBI anholdt over 100 mennesker i forbindelse med angrebet på Kongressen, og det leder stadig efter andre, som muligvis kan udgøre en trussel.

Over 200 er mistænkt i forbindelse med urolighederne. Mange af dem var relativt nemme at finde frem til, fordi de optræder på utallige fotos og videoer. Nogle af de billeder lagde uromagerne selv op på deres profiler på sociale medier.

FBI forventer flere uroligheder i de kommende dage op til den 20. januar, hvor Joe Biden tages i ed som USA's præsident.

Blandt andet er der varslet demonstrationer i både Washington D.C. og i samtlige 50 delstater. Deltagerne i de demonstrationer er i opslag, der er spredt på internettet, blevet opfordret til at medbringe våben.