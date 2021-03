FAKTA om retssag mod terrortiltalt kvinde i Oslo

* Anklagemyndigheden mener, at den tiltalte kvinde, der er 30 år og mor til to, deltog i en terrororganisation ved at støtte sin mand og passe hjem og børn, så ægtemand kunne begå kamphandlinger for IS.

Herunder fakta om den tiltalte:

* Da hun var gift med den norske fremmedkriger Bastian Vasquez fra sommeren 2013 til april 2015, udtalte hun sig positivt om IS og livet i Syrien til kvinder i Norge. Hensigten var at få dem til at gifte sig med fremmedkrigere i Islamisk Stat. Hun rejste selv til Syrien i februar 2013.