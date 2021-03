FAKTA: Vulkanudbruddet i Island

* Fagradalsfjall ligger i området Krýsuvík, der ikke har været i udbrud siden 1100-tallet, mens det seneste udbrud på Reykjanes-halvøen var i år 1240.

* De første tegn på, at området igen rørte på sig, blev registreret for lidt over et år siden. Det var dog først, da et jordskælv med en beregnet størrelse på 5,7 blev registreret den 24. februar i år, at forskere blev klar over, at noget stort kunne være i gære.

* Island har omkring 130 vulkanske bjerge og bliver regelmæssigt ramt af vulkanudbrud. I april 2010 førte et udbrud i en vulkan under gletsjeren Eyjafjallajökull til, at flytrafikken over det meste af Europa blev lammet. Udbruddet ved Fagradalsfjall ventes ikke umiddelbart at medføre større forstyrrelser i flytrafikken.

Kilde: NTB, BBC.