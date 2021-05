FAKTA: Vulkaner udspyr støv og skoldhed lava

I Den Demokratiske Republik Congo (DRCongo) er vulkanen Nyiragongo gået i udbrud.

Læs her, hvordan et vulkanudbrud opstår:

* Et vulkanudbrud opstår, når materiale fra Jordens indre - en flydende stenart, der kaldes magma - bliver tilstrækkeligt let og presser så meget på, at den bryder op igennem overfladen og spys ud fra en vulkan.