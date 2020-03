FAKTA: Vejen til Demokraternes nominering

Her står tidligere vicepræsident Joe Biden ifølge de foreløbige prognoser til sejr i flest delstater. Dog står senator Bernie Sanders til at tage sig af den største, Californien.

Resultaterne tikker onsdag morgen dansk tid fortsat ind fra supertirsdag, som er et skridt på vejen mod at blive nomineret til Demokraternes præsidentkandidat.

Her er et overblik over det videre forløb i Demokraternes valg af præsidentkandidat:

* 3. marts: Supertirsdag. 14 stater stemmer samme dag: Californien, Texas, North Carolina, Virginia, Massachusetts, Minnesota, Colorado, Tennessee, Alabama, Oklahoma, Arkansas, Utah, Maine og Vermont samt territoriet Amerikansk Samoa.

* 10. marts og 17. marts er også store valgdage med primærvalg i blandt andet Florida, Illinois, Ohio og Michigan.

* Efter de valg vil flere kandidater formentlig trække sig fra kapløbet.

* I april er der flere primærvalg. Største dag er 28. april med blandt andet New York og Pennsylvania.

* I maj er der seks primærvalg i mindre stater som Indiana og Oregon.

* 2. juni holdes de sidste primærvalg.

* 13.-16. juli er der demokratisk partikonvent i Milwaukee i Wisconsin. Her kåres partiets præsidentkandidat.

* For at vinde i første valgrunde kræver det i alt 1991 delegerede ud af 3979.

* Hvis ingen kandidater når det mål, kommer 771 såkaldte superdelegerede på banen. De vælges af partiet og stemmer uafhængigt af primærvalgene.

Kilde: The New York Times.