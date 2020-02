FAKTA: Vejen til Demokraternes nominering

Her har senator Bernie Sanders natten til søndag dansk tid på Twitter erklæret sin sejr.

Herfra er der dog fortsat lang vej frem mod kåringen af partiets kandidat i juli.

Her kan du få et overblik:

* 29. februar: Primærvalg i South Carolina.

* 3. marts: Supertirsdag. 16 stater og territorier stemmer på samme dag, herunder de to største, Californien og Texas.

* 10. marts og 17. marts er også store valgdage med primærvalg i blandt andet Florida og Illinois.

* Efter de valg vil mange kandidater formentlig trække sig fra kapløbet.

* I april er der flere valg. De vigtigste ventes at være primærvalgene 28. april i New York og Pennsylvania. Her ventes der at være fornyet pres på nogle kandidater for at trække sig.

* I maj er der seks primærvalg i mindre stater som Indiana og Oregon.

* 2. juni holdes de sidste primærvalg. Herefter ventes det at stå klart, hvem der vinder.

* 13.-16. juli er der demokratisk partikonvent i Milwaukee i Wisconsin. Her bliver partiets præsidentkandidat kåret.

* For at vinde i første valgrunde kræver det i alt 1991 delegerede.

* Når ingen af kandidaterne det mål, kommer de såkaldte superdelegerede på banen, som stemmer uafhængigt af, hvordan primærvalgene forløber. De superdelegerede vælges af partiet.

Kilder: The New York Times, usa.gov.