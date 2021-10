FAKTA: Værd at vide om Nobelprisen

Her kan du læse mere om den over 100 år gamle og berømte pris:

* Nobelprisen er blevet givet i kategorierne fysiologi/medicin, fysik, kemi, litteratur og fred siden 1901. I 1968 indstiftede Sveriges Riksbank en pris i økonomi for at ære Alfred Nobels minde. Første uddeling var i 1969.

* Hver pris består af en medalje, et personligt diplom, et tilbud om svensk statsborgerskab og penge. Prissummen er på 10 millioner svenske kroner.

* Nobelprisen blev oprettet på grundlag af opfinderen, videnskabsmanden, entreprenøren, skribenten og pacifisten Alfred Nobels testamente. Nobel er mest kendt for at have opfundet dynamitten.

* Modtagerne af de videnskabelige priser og litteraturprisen udvælges af Nobelpris-komitéerne i Stockholm, mens fredsprisen uddeles af Den Norske Nobelpris-komité, der nedsættes af Stortinget i Norge (da Alfred Nobel i sin tid skrev sit testamente, var Sverige og Norge i union).

13 danskere har modtaget Nobelprisen, heraf fem i fysiologi og medicin:

* Niels Ryberg Finsen i 1903 for sine forsøg med lys i sygdomsbehandling.

* August Krogh i 1920 for undersøgelser af kapillærernes fysiologi.

* Johannes Fibiger i 1926 for at have påvist, at cancer kan fremkaldes eksperimentelt.

* Henrik Dam i 1943 sammen med amerikaneren Edward Adelbert Doisy for opdagelsen af vitamin K.

* Niels K. Jerne i 1984 sammen med vesttyskeren George J.S. Köhler og argentineren Cesar Millstein for deres arbejde med teorier vedrørende kroppens immunsystem og opdagelsen af princippet for produktion af monoklonale modstandsstoffer.

Kilde: nobel prize.org.