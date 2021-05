FAKTA: Værd at vide om Danmark i Eurovision Song Contest

DR afholdt sit første melodigrandprix i 1957 for at finde Danmarks repræsentant ved det internationale melodigrandprix, hvis officielle navn er Eurovision Song Contest.

Her er et overblik over, hvad der er værd at vide om den danske deltagelse i Eurovision Song Contest:

* Indtil 2004 var alle sange ved Dansk Melodi Grand Prix på dansk, men så valgte DR at ændre reglerne.