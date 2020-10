FAKTA: Vælgermøder er et nøgleelement i Trumps valgkamp

Natten til tirsdag dansk tid holdt USA's præsident, Donald Trump, sit første vælgermøde, efter at det blev oplyst, at han var smittet med coronavirus.

Her kan du læse mere om møderne, der har spillet en vigtig rolle for præsidenten gennem årene:

* Et vælgermøde er en mulighed for at samle folk om en kandidat op til et valg. På engelsk kaldes vælgermøderne "rallies".