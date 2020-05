FAKTA: USA's coronaudbrud er spredt til alle 50 delstater

* En af grundene til, at antallet af dødsfald ligger på et stabilt niveau, er i et vist omfang begrundet ved USA's størrelse, hvor der er mange centre med et stort antal infektioner på forskellige tidspunkter.

* I New York var krisen værst i begyndelsen af april. I det øvrige USA har antallet af daglige dødsfald kun været langsomt faldende.

* I stedet for at nævne antallet af daglige dødsfald foretrækker præsident Donald Trump at henvise til antallet af døde i forhold til befolkningstal, hvilket viser, at USA har håndteret krisen mere effektivt end visse andre lande.

* Belgien, som har 11,5 millioner indbyggere, har haft et dødstal på 80 per 100.000 indbyggere. USA har med 330 millioner indbyggere haft et dødstal på knap 30 per 100.000 indbyggere.

* I New York har dødstallet per 100.000 indbyggere været oppe på 150.

* Det er imidlertid et problem ved sammenligning af dødstal, at mange lande tæller og registrerer forskelligt. I Belgien omfattet de daglige registrerede døde for eksempel også dødsfald, hvor der var mistanke om coronavirus, men hvor det ikke blev registreret ved test.

* Det er også problematisk at sammenligne lande på forskellige stadier af smitteudbrud. I mange europæiske lande er antallet af daglige dødsfald faldet betragteligt i forhold til tidlige. Dette gælder ikke for USA.

Kilder: BBC, Reuters