FAKTA: Trumps hospitalssuite har køkken og konferencelokale

Trump bliver indlogeret på en særlig stue på hospitalet, den såkaldte præsidentsuite.

Bliv klogere på suiten her:

* Det er det amerikanske forsvarsministerium, der driver Walter Reed National Military Medical Center, men det er Det Hvide Hus, der kontrollerer præsidentsuiten.

* Suiten er mere lig et hjem og et kontor end en hospitalsstue. Suiten er således udstyret med et køkken og et konferencelokale samt dens egen intensivafdeling.

* Stabschef i Det Hvide Hus Mark Meadows har også sit eget kontor på hospitalet, hvor der også er et værelse til Trumps egen læge, så denne kan være til stede 24 timer i døgnet under Trumps ophold.

* Walter Reed National Military Medical Center åbnede i 2011 og er USA's største militærhospital.

Kilder: Walter Reed National Military Medical og NBC Washington