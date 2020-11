FAKTA: Tirsdag vælges 11 guvernører

I 11 stater skal vælgerne både vælge, hvem de vil have til at lede USA, og hvem der skal lede deres stat.

I 11 af USA's 50 delstater skal vælgerne ikke kun finde ud af, hvem de vil have i Kongressen og som præsident. De skal også stemme om, hvem der skal være delstatens guvernør.

En guvernør er lederen af regeringen i de enkelte delstater.

Her kan du blive klogere på, hvilke delstater der skal vælge en guvernør:

* I alt 11 delstater skal have valgt en guvernør.

* I seks af dem søger den republikanske guvernør om genvalg. Det gælder i Missouri, New Hampshire, West Virginia, Indiana, North Dakota og Vermont.

* To af dem - Phil Scott i Vermont og Chris Sununu i New Hampshire - stiller op i stater, hvor Demokraternes præsidentkandidat, Joe Biden, er favorit til at vinde. Ikke desto mindre spås begge gode chancer for genvalg.

* Phil Scott har erklæret, at selv om han er republikaner, agter han ikke at stemme på partiets præsidentkandidat, præsident Donald Trump.

* I tre stater skal en demokratisk guvernør på genvalg. Der er tale om Washington, Delaware og North Carolina. I de to førstnævnte stater ventes den siddende guvernør at få genvalg.

* I North Carolina, der ventes at blive blandt de afgørende stater for både præsidentvalget og Senatet, søger den demokratiske guvernør, Roy Cooper, genvalg. Han udfordres af sin republikanske viceguvernør, Dan Forest.

* I to stater søger guvernøren ikke genvalg.

* Den ene er Montana, hvor den siddende guvernør, Steve Bullock, ikke må sidde mere end de to perioder, han allerede har vundet. I stedet forsøger han at blive valgt som statens ene senator.

* Den anden er Utah. Her har guvernør Gary Herbert valgt ikke at søge genvalg. I stedet kæmper republikaneren Spencer Cox og demokraten Chris Peterson om posten.

* De to Utah-kandidater har optrådt i noget så usædvanligt som en fælles politisk reklame, hvor de erklærer, at "vi kan være uenige uden at hade hinanden".

Kilde: Netsiden www.realclearpolitics.com og Spencer Cox' YouTube-profil.