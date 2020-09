FAKTA: Terrorangrebet i Paris rystede hele verden i 2015

Flere personer er fredag blevet såret under et knivangreb nær satiremagasinet Charlie Hebdos tidligere kontor.

Det er ikke bekræftet, om fredagens angreb har relation til det tidligere angreb.

Læs mere om Charlie Hebdo-massakren her:

* Fra den 7. til den 9. januar 2015 udspandt der sig et blodigt angreb i Paris. Det meste af verden fulgte med i de dramatiske begivenheder.

* To gerningsmænd trængte ind på satiremagasinet Charlie Hebdos redaktion. De åbnede ild mod satiretegnere og andre på redaktionen, herunder en politimand der var livvagt. På vej ud dræbte de en anden politimand. 12 mennesker var nu dræbt.

* Gerningsmændene flygtede, og en politijagt blev indledt.

* Næste dag blev en ung politikvinde dræbt i en sydlig Paris-forstad. Hun blev skudt i ryggen. Gerningsmanden flygtede og forskansede sig senere med gidsler i et jødisk supermarked. Det viste sig, at han var i ledtog med Hebdo-gerningsmændene.

* De to mænd fra Hebdo forskansede sig uden for Paris i et trykkeri. Det blev stormet af politiet, og de to mænd blev dræbt. Supermarkedet blev også stormet, og gerningsmanden her blev dræbt. Men på gulvet lå fire døde jødiske mænd.

* Attentaterne var de første på et år, hvor flere militante muslimer begik angreb i Paris.

* Den 13. november samme år skete en bølge af angreb, og da blev 130 mennesker dræbt i hovedstaden.

Kilde: AFP.