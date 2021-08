FAKTA: Talibans ledelse er omgærdet af mystik

Her er, hvad man ved om Talibans lederskab:

* Haibatullah Akhundzada, øverste leder:

Haibatullah Akhundzada blev udnævnt til leder af Taliban i en hurtig magtoverdragelse, efter at et amerikansk droneangreb dræbte hans forgænger, Mullah Mansour, i 2016.

Før han steg i Talibans rækker, var Akhundzada en religiøs figur, der tjente mere som en åndelig leder end som en militant kommandør.

* Mullah Baradar, grundlægger:

Mullah Abdul Ghani Baradar er vokset op i Kandahar, der er arnestedet for Taliban-bevægelsen.

Efter Talibans sammenbrud i 2001 menes Baradar at have være blandt en lille gruppe af oprørere, der henvendte sig til den midlertidige leder Hamid Karzai og skitserede en ny ledelse.

Baradar blev anholdt i Pakistan i 2010, men blev efter pres fra USA frigivet i 2018 og flyttede til Qatar.

Det var her, han blev udnævnt som chef for Talibans politiske kontor, og han førte tilsyn med processen om tilbagetrækningsaftalen med amerikanerne.

* Sirajuddin Haqqani, viceleder:

Sirajuddin Haqqani fungerer både som viceleder af Taliban-bevægelsen og leder af det magtfulde Haqqani-netværk.

Haqqani-netværket er en amerikansk udnævnt terrorgruppe, der længe er blevet betragtet som en af de farligste.

Netværket er blandt andet mistænkt for at have dræbt afghanske topembedsfolk, mens netværket også menes at stå bag en række angreb i Kabul gennem årene.

Haqqani menes desuden at have været involveret i kidnapningen af den amerikanske New York Times-journalist David S. Rohde i 2008.

* Mullah Yaqoob, militærchef:

Mullah Yaqoob står i spidsen for bevægelsens magtfulde militærkommission, der fører tilsyn med et stort netværk af feltkommandører, som er ansvarlige for at udføre operationer i krigen.

Kilder: AFP og New York Magazine.