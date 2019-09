FAKTA: Systembolaget blev grundlagt i 1955

* Det er det eneste sted i Sverige, hvor man kan købe alkoholiske drikkevarer med end alkoholprocent på mere end 3,5.

* Systembolaget har i dag åbent seks dage om ugen. Om lørdagen frem til klokken tre om eftermiddagen. Åbningstiderne kan variere fra sted til sted.

* Systembolaget omsatte i 2018 for 30,9 milliarder svenske kroner. Dets overskud lød på 180 millioner svenske kroner.

* Det havde i 2018 i alt 124,8 millioner butiksbesøg.

* Systembolaget er oprettet for at begrænse skaderne ved alkoholindtag. Det er forpligtet til at informere om risici ved at drikke alkohol, at tilbyde god service og at sælge alkohol ansvarligt.

* Systembolaget reklamerer aldrig for drikkevarerne og har eksempelvis ikke tilbud i stil med "køb tre flasker, betal for to".

* Man skal være 20 år for at handle i Systembolaget. På svenske restauranter skal man være 18 år for at købe alkohol.

Kilder: Systembolaget, Sveriges Radio.