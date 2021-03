FAKTA: Suez-kanalen har været skibsrute i over 150 år

* Omkring 1850 år før vores tidsregning menes en farao at have bygget en kanal, der forbandt Det Røde Hav med Nilen.

* Senere kastede flere af hans efterfølgere sig over lignende projekter.

* Frankrigs Napoleon Bonaparte overvejede i 1798 efter at have erobret Egypten muligheden for at bygge en kanal fra Det Røde Hav til Middelhavet. På grund af fejlberegninger fra sine rådgivere opgav han idéen.

* Planlægningen af kanalen blev officielt indledt i 1854. Initiativet kom fra en tidligere fransk diplomat, men fordi idéen fik støtte af Frankrigs kejser Napoleon III modsatte flere britiske politikere sig planen. De anså projektet som et forsøg fra fransk side på at underminere det britiske imperiums daværende dominans på verdenshavene.

* Den britiske kritik fortsatte under bygningen af kanalen, der blev påbegyndt i 1859. Senere købte Storbritannien en andel på 44 procent i vandvejen, efter at den egyptiske regering på grund af pengemangel satte sin aktier til salg i 1875.

* Udgravningen af kanalen krævede enorm arbejdskraft. Under trusler tvang regeringen i Egypten fattige til at påtage sig det slidsomme arbejde. Fra 1861 var tusindvis af landarbejdere i gang med udgravningen med hakker og skovle.

* I 1863 satte landets leder en stopper for brugen af tvangsarbejdere. Med udsigt til mangel på arbejdskraft gik The Suez Canal Company over til at bruge mekaniserede arbejdsredskaber og maskiner til udgravningen. I alt blev der fjernet 75 millioner kubikmeter sand under bygningen af kanalen.

* I november 1869 blev kanalen indviet.

* I 1956 var kanalen centrum for en kortvarig krig mellem Egypten på den ene side og Storbritannien, Frankrig og Israel på den anden side. Konflikten blev kendt som Suez-krisen og endte med, at kanalen kom helt under egyptisk kontrol.

* I 2015 blev kanalen udvidet med en mindre kanal på over 30 kilometer langs hovedkanalen. Det åbnede mulighed for samtidig gennemsejling i begge retninger for store tankskibe.

* 23. marts 2021 sætter et containerskib sig fast i kanalen og standser for al gennemsejling.

Kilde: history.com