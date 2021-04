FAKTA: Sikkerhedslov udvider Kinas magt i Hongkong

Her gik op mod 1,7 millioner mennesker på gaden for at demonstrere mod et lovforslag om en omstridt sikkerhedslov, der knap et år efter blev vedtaget.

En gruppe pro-demokratiske demonstranter er torsdag blevet dømt for at have organiseret og deltaget i en af Hongkongs største protester i august 2019.

Her følger et overblik over nogle af nøglepunkterne i den omstridte sikkerhedslov for Hongkong:

* Enhver form for separatisme, undergravende virksomhed, terrorisme og samarbejde med en udenlandsk magt er kriminelt og kan straffes med op til livstid i fængsel.

* Hærværk mod offentlig transport kan betragtes som terrorisme.

* Alle dømte under den nye sikkerhedslov kan ikke blive ansat i offentligt embede.

* Virksomheder kan blive idømt bøder, hvis de dømmes under loven.

* Loven betyder, at det kinesiske styre etablerer en afdeling af efterretningstjenesten i Hongkong.

* Den kinesiske efterretningstjeneste har beføjelser til at udlevere mistænkte for at få dem retsforfulgt i Kina.

* Hongkong er under den nye lov i øvrigt forpligtet til selv at etablere en kommission, der får ansvaret for at håndhæve loven.

* Det er styret i Beijing, der har beføjelsen til at tolke den nye lovgivning. Hvis loven strider mod en anden lov i Hongkong, vil den nye sikkerhedslov altid have øverste prioritet.

* Nogle retssager vil kunne blive afholdt for lukkede døre.

* Personer, der er mistænkte under den nye lov, kan blive aflyttet og overvåget.

* Kontrol med ngo'er og nyhedsmedier vil blive strammet.

* Loven gælder også personer uden permanent opholdstilladelse i Hongkong.

Kilde: BBC.