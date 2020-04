FAKTA: Sagen mod kardinal George Pell går langt tilbage

Bliv klogere på sagen her:

* Februar 2016:

George Pell benægter på det kraftigste beskyldninger i Melbourne-avisen The Herald Sun, om at han bliver efterforsket for "adskillige lovovertrædelser".

* Oktober 2016:

Efterforskere flyver til Rom for at afhøre George Pell om beskyldninger om seksuelt misbrug af børn.

* Juni 2017:

George Pell bliver tiltalt for flere lovovertrædelser om seksuelle overgreb. Pell siger, at han vil flyve hjem til Australien for at "rense sit navn".

* Marts 2018:

En domstol i Melbourne hører for første gang beskyldninger, om at George Pell angiveligt blottede sig for en kordreng, mens han tjente som ærkebiskop i Melbourne i 1990'erne.

* 6. december 2018:

Dommer Peter Kidd siger til nævningene i sagen, at de ikke må gøre George Pell til syndebuk for den katolske kirkes svigt.

* 11. december 2018:

Et enstemmigt nævningeting finder George Pell skyldig i alle fem anklagepunkter om seksuelle overgreb.

* 13. marts 2019:

George Pell idømmes en straf på seks års fængsel for seksuelle overgreb mod to kordrenge i Melbourne i 1996.

* 21. august 2019:

George Pells appelsag afvises.

* 7. april 2020:

Højesteret omstøder enstemmigt George Pells dom, og Pell går fri efter mere end 400 dage i fængsel.

Kilde: The Guardian.