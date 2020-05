FAKTA: Sådan vil EU-Kommissionen sætte gang i turismen i EU

Turisme- og transportudspillet indeholder:

* Turister skal kunne rejse sikkert ud

Det skal være muligt at rejse til områder i Europa, hvor situationen forbedrer sig. Turister skal blandt andet kunne orientere sig via et digitalt kort over Europa om situationen det sted, man ønsker at rejse til.

Når et EU-land vælger at åbne for rejser til landet, må der ikke være forskelsbehandling for EU-borgere for indrejse.

* Passagerer og personale skal beskyttes

Passagertransport skal genoptages, men kontakten mellem passagerer og personale skal begrænses, hvor det er muligt.

Der skal være afstand mellem passagererne. Det kan være nødvendigt at bruge værnemidler såsom ansigtsmasker.

* Sporingsapps

Apps til at spore coronasmitte til smartphones skal arbejde sammen på tværs af grænser og styresystemer.

EU-borgere skal kunne modtage advarsler om en mulig infektion på en sikker og beskyttet måde, uanset om de er i EU eller ej, og uanset hvilken sporingsapp de bruger.

* Tilgodebeviser eller vouchers

Rejsende har ifølge EU-regler ret til at vælge mellem vouchers eller refusion for aflyste billetter med eksempelvis fly og pakkerejser.

Det kan være vigtigt for erhvervslivet, at forbrugerne vælger voucherne. Derfor skal de gøres mere attraktive ved for eksempel at gælde minimum 12 måneder.

Er voucheren ikke indløst inden, skal pengene refunderes til forbrugeren.

Vouchers skal også kunne overdrages til en anden rejsende.

Kilder: EU-Kommissionen.