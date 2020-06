FAKTA: Sådan vil EU-Kommissionen hæve indrejseforbud for tredjelande

Situationen ser tre måneder bedre ud, og derfor foreslår EU-Kommissionen gradvist at ophæve restriktioner for tredjelande, hvor det er forsvarligt, fra 1. juli.

EU lukkede i marts sine ydre grænser for at stoppe spredningen af coronavirus.

Der skal ikke ske en generel ophævelse af rejserestriktioner for tredjelande.

I stedet skal ophævelse ske ud fra nogle objektive kriterier, som tager bestik af situationen i det pågældende land:

* Restriktioner bør først ophæves med lande, hvis epidemilogiske situation er bedre eller svarer til EU-gennemsnittet, og hvor der er tilstrækkelig mulighed for at håndtere virusset.

* Der bør forblive restriktioner for lande, som er i en værre situation end EU.

* Det skal være muligt at genindføre rejserestriktioner for et land, hvis kriterierne ikke længere er opfyldt.

* Det skal være muligt for et EU-land at nægte en rejsende fra et tredjeland indrejse, hvis vedkommende udgør en trussel mod folkesundheden - selv hvis rejsedestinationer er hævet for den rejsendes hjemland.

* For de lande, hvor der fortsat vil være rejserestriktioner, ønsker EU-Kommissionen at udvide kategorierne for, hvem der kan rejse ind i EU. Det kan for eksempel omfatte internationale studerende.

* EU-Kommissionen foreslår at ophæve rejserestriktioner for Albanien, Bosnien-Hercegovina, Kosovo, Montenegro, Nord-Makedonien og Serbien fra 1. juli, fordi landenes epidemiologiske situation er ens eller bedre end EU's.

Kilder: EU-Kommissionen