FAKTA: Sådan vælger Labour afløser for Jeremy Corbyn

Feltet er nu nede på tre navne. Den klare favorit blandt bookmakerne er 57-årige Keir Starmer, der har været partiets brexit-ordfører.

Derefter kommer den 40-årige Rebecca Long-Bailey og ligeledes 40-årige Lisa Nandy.

Her er en oversigt over processen med at vælge ny formand som Labour.

Læs mere om processen her:

* Forud for afstemningen har kandidaterne kunne melde deres kandidatur, hvis de samlede opbakning fra mindst ti procent af Labour-medlemmerne af det britiske parlament eller Europa-Parlamentet. Det svarer til 22 folkevalgte. Det klarede fem af de seks kandidater.

* For at komme med i selve afstemningen skulle kandidaterne gennem endnu et nåleøje, hvor der er to muligheder:

- Enten skal man have opbakning fra mindst 33 Labour-lokalforeninger ud af 648.

- Alternativt skal kandidaterne sikre sig opbakning fra tre af de fagforeninger, der er tæt Labour, eller andre foreninger, som støtter partiet.

* Kun tre af kandidaterne formåede at samle nok opbakning i anden runde.

* Den endelige stemmeafgivning, der starter mandag, vil løbe frem til 2. april. Når der stemmes, skal man rangere de tre kandidater.

* Man skal have mindst 50 procent af stemmerne for at vinde.

- Hvis der ikke er over 50 procent ved optællingen, ryger kandidaten med færrest stemmer ud af regnestykket - og i stedet indgår stemmerne på den kandidat, som stod nummer to på listen.

* Resultatet vil blive annonceret 4. april.

Kilder: Telegraph, Guardian