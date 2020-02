FAKTA: Sådan stemmer Demokraterne i Iowa

Læs om forskellene her:

* Det er forskelligt fra delstat til delstat, hvordan de to største partier - Demokraterne og Republikanerne - organiserer deres valg af præsidentkandidater.

* I de fleste stater afholdes primærvalg. Det er almindelige valg, hvor vælgere møder op og i hemmelighed sætter kryds på en stemmeseddel ved deres ønskede kandidat.

* Andre stater afholder caucus, der på dansk kendes som vælgermøder. Det er blandt andet tilfældet i delstaten Iowa. Men det er kun en håndfuld stater, hvor det er tilfældet.

* Caucus er en slags uformelle vælgermødeafstemninger. Her mødes partimedlemmer i private hjem, på skoler, i kirker eller i forsamlingshuse for åbent at fordele sig efter, hvilken kandidat de støtter.

* Nogle steder diskuterer man sig frem til enighed, mens der andre steder blot er tale om, at man møder op og stemmer. Selve stemmeafgivelsen foregår enten med stemmesedler eller ved fysisk optælling af støtter.

* For at deltage i et caucus i Iowa skal man være registreret som demokratisk eller republikansk vælger.

* Hvis en kandidat ikke kan mønstre opbakning fra 15 procent af de fremmødte, står det kandidatens støtter frit at bevæge sig over og støtte en anden kandidat. Processen kan stå på et par timer.

* Resultaterne fra vælgermøderne samles og udmøntes i det endelige resultat for Iowa.

* Iowa er lidt mere end tre gange større end Danmark, og der bor tre millioner mennesker i staten.

Kilder: Ritzau, DR.