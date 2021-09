FAKTA: Sådan skal Norges nye regering strikkes sammen

Resultatet viser også, at Erna Solberg fra det konservative Høyre dermed er fortid som norsk statsminister.

Stemmerne ved det norske valg til Stortinget er mandag aften ved at blive talt op, og det står klart, at Arbeiderpartiet med Jonas Gahr Støre står til at blive Norge kommende statsminister.

Få her et overblik over processen efter valget og frem til 15. oktober, hvor ministrene i den nye regering bliver præsenteret:

* Partierne begynder de kommende dage at søge samarbejde. Det er det endelige valgresultat, som afgør, hvilke konstellationer, der er mest sandsynlige.

* De parter, der er enige om at danne en regering sammen, laver en forhandlingsplan om et regeringsgrundlag, sammensætter forhandlingsdelegationer og finder et sted, hvor forhandlingerne kan foregå.

* Det endelige regeringsgrundlag bliver typisk opkaldt efter det sted, hvor forhandlingerne har foregået.

* 1. oktober indkaldes Stortinget for første gang efter valget. De følgende uger finder konstituering sted.

* Repræsentanter til Stortingspræsidentskabet bliver også valgt.

* 11. oktober finder den formelle åbning af Stortinget, Norges pendant til Folketinget, sted med deltagelse af Kong Harald.

* 13. oktober fremlægges regeringens forslag til finansloven. Erna Solberg ventes at meddele sin fratrædelse.

* Kong Harald ventes derefter give Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiets leder, opgaven med at danne en regering. I mellemtiden fortsætter Erna Solbergs regering som forretningsministerium.

* 15. oktober kan den nye regerings ministre præsenteres på Slotspladsen.

Kilde: NTB.