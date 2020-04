FAKTA: Sådan kan en overvågningsapp fungere

Flere lande er allerede gået i gang med at udvikle en app, som borgere kan downloade. EU-Kommissionen understreger torsdag behovet for, at disse apps arbejder sammen på tværs af EU, hvis det skal have en brugbar effekt.

I Danmark bliver der også arbejdet på at udvikle en app, som skal være klar i løbet af april ifølge myndighederne.

Sådan foreslår EU-Kommissionen, at overvågningsapps skal fungere:

* Borgere kan frivilligt downloade appen.

* Appen bruger telefonens bluetooth-signal for at registrere andre mobilenheder, som er tæt på, og som også har appen. En brugers placering er dog ikke identificeret for andre enheder.

* Er en person smittet med virus - og angiver det i appen - vil personer, som myndigheder kan se har været tæt på den smittede, få besked på deres telefon.

* Identifikation af den smittede skal forblive fortroligt, og alle personlige data vil blive slettet, når der ikke længere er behov for appen.

