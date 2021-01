FAKTA: Sådan fungerer en rigsretssag i USA

Et flertal i Repræsentanternes Hus har onsdag aften dansk tid stemt for at indlede en rigsretssag mod USA's præsident, Donald Trump.

Dermed skal Trump for anden gang for en rigsret.

Bliv her klogere på, hvordan en rigsretssag i USA fungerer:

* Den amerikanske forfatning tillader Kongressen at fjerne en præsident fra embedet, hvis denne har begået "alvorlig kriminalitet". Det kan være forræderi, bestikkelse eller kriminalitet knyttet til misbrug af politisk magt.

* En rigsretssag i USA foregår ikke som en dansk rigsretssag eller en almindelig retssag. Sagen har i højere grad politisk karakter.

* Rigsretssagen foregår i Senatet, hvor senatorerne - politikere - fungerer som en slags nævninger. Udvalgte medlemmer af Kongressens andet kammer, Repræsentanternes Hus, fungerer som anklagere i sagen.

* Anklagepunkterne mod præsidenten afprøves nogenlunde som ved en almindelig retssag.

* Når sagen har været fremlagt, skal Senatets 100 medlemmer stemme om, hvorvidt præsidenten er skyldig eller ej.

* To tredjedeles flertal - altså mindst 67 af Senatets 100 medlemmer - skal erklære præsidenten skyldig, hvis vedkommende skal afsættes.

* Det Republikanske Parti sidder på 50 af de 100 pladser i Senatet. Det betyder, at mindst 17 republikanere skal gå imod deres eget parti, hvis Trump skal dømmes.

* Hvis en præsident bliver kendt skyldig, vil vedkommende normalt skulle forlade præsidentposten, mens vicepræsidenten tager over. Men det er umiddelbart ikke aktuelt i denne sag, da Trump i forvejen forlader embedet 20. januar, hvor demokraten Joe Biden tager over. Det ventes ikke, at han når at komme for en rigsret inden da.

* Hvis Trump bliver fundet skyldig ved en rigsret, efter at han har forladt posten, vil han miste ekspræsident-goder som sikkerhed og pension. Han vil også være forhindret i at stille op igen.

Kilder: Reuters, kongressen.com, CNN.