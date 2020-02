FAKTA: Sådan fungerer Demokraternes valgprocesser

En tidlig valgstedsmåling fra Demokraternes primærvalg i delstaten New Hampshire viser tæt løb mellem senator Bernie Sanders, den tidligere borgmester i South Bend Pete Buttigieg og senator Amy Klobuchar.

Valget i New Hampshire er et såkaldt primærvalg, mens sidste uges afstemning i Iowa, hvor Pete Buttigieg vandt en marginal sejr over Bernie Sanders, kaldes et caucus.