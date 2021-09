FAKTA: Sådan forløber valgdagen i Tyskland

Her skal der vælges nye medlemmer til Forbundsdagen, og de skal efterfølgende finde frem til Angela Merkels arvtager. Den konservative forbundskansler har meddelt sin afgang efter 16 år på posten.

Tysklands vælgere skal søndag den 26. september i stemmeboksen ved et af landets mest imødesete parlamentsvalg i årevis.

Her kan du blive klogere på, hvordan den tyske valgdag forløber:

* 08.00.

Valgstederne åbner over hele landet.

Der er i alt 299 valgkredse fordelt på tværs af de 16 tyske delstater. De tyske vælgere skal vælge mellem 47 partier og 6211 kandidater.

* 18.00.

Valgstederne lukker. De store tyske tv-stationer offentliggør samtidig deres valgstedsmålinger, som plejer at give en god indikation af resultatet.

Ved det seneste forbundsdagsvalg i 2017 stod det allerede her klart, at Angela Merkels konservative havde vundet valget. Det stod dog samtidig klart, at de skulle på jagt efter nye koalitionspartnere.

Ikke lang tid efter klokken 18.00 begynder valgets første resultater at tikke ind fra de forskellige valgkredse.

* Natten til mandag.

Alle valgkredse ventes at være talt op på et tidspunkt natten til mandag. I 2017 var der omkring klokken 04.00 et endeligt resultat.

* Brevstemmer.

Alle tyske vælgere, der ønsker det, kan brevstemme. Brevstemmer skal være modtaget og godkendt af myndighederne senest søndag klokken 18.00.

* Regeringsforhandlinger.

Efter valget skal der forhandles om en ny tysk regering. Det kan trække ud i månedsvis og ventes også denne gang at blive en udfordring. Efter valget 24. september 2017 var den nye regering først på plads 14. marts 2018.

* Delstatsvalg.

Foruden valget til Forbundsdagen bliver der søndag også holdt delstatsvalg i Berlin og Mecklenburg-Vorpommern.

Kilder: Bundestag, Der Bundeswahlleiter, ZDF.