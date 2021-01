FAKTA: Sådan forløber indsættelsen af Biden og Harris

Indsættelsen bliver en af de mest usædvanlige i amerikansk historie som følge af coronaviruspandemien og frygt for uro efter et angreb på Kongressen 6. januar.

Der er en lang dag med mange ting i vente for både Joe Biden og hans vicepræsident, Kamala Harris. Flere af punkterne på programmet har juridisk betydning, mens andre er kommet til gennem årene og efterhånden blevet en fast del af festlighederne.

* Få her et overblik over, hvad der sker på dagen:

Normalt ankommer den kommende præsident til Det Hvide Hus om morgenen og mødes med den afgående præsident og dennes familie, inden de sammen tager til indsættelsesceremonien.

Præsident Donald Trump har dog allerede meldt afbud til indsættelsen, så det er uklart, om morgenbesøget i Det Hvide Hus fortsat vil finde sted.

Kun tre præsidentener - John Adams, John Quincy og Andrew Johnson - har tidligere aktivt valgt ikke at deltage i deres efterfølgers indsættelse. Dog ingen i løbet af det sidste århundrede.

Vicepræsident Mike Pence har sagt, at han kommer.

Eftersom festlighederne i år er blevet drastisk reduceret, vil den traditionsrige parade langs Pennsylvania Avenue til Det Hvide Hus blive holdt virtuelt, mens både indsættelsesballet og kongresfrokosten er aflyst.

Begivenhederne begynder klokken 11.30 lokal tid, hvilket vil sige klokken 17.30 dansk tid. Selve Biden og Harris' edsaflæggelse begynder ved middagstid.

Det er ikke et krav, men normalt er det den amerikanske højesteretspræsident, der står for eden. Det er i øjeblikket John Roberts.

USA's præsidenter har traditionelt svoret eden på en bibel, men det er heller ikke et krav.

Indsættelsen af vicepræsidenten sker normalt lige inden indsættelsen af præsidenten.

Bagefter holder Biden sin indsættelsestale.

Efter indsættelsesceremonien vil Biden og Harris deltage i et arrangement med medlemmer af militæret. Arrangementet kaldes Pass in Review og er en militær tradition, der ærer en fredelig magtoverdragelse til den nye øverstkommanderende.

Efterfølgende vil Biden, Harris og deres ægtefæller ære USA's tropper på militærkirkegården Arlington, hvor de vil lægge en krans ved de ukendte soldaters grav. Her vil de tidligere præsidenter Barack Obama, George W. Bush og Bill Clinton også deltage.

Efter ceremonien bliver Biden, Harris og deres familier omkring klokken 15.15 - 21.15 dansk tid - eskorteret til Det Hvide Hus af militæret, inden Biden og hans hustru senere på dagen officielt flytter ind.

Klokken 20.30 Washington-tid vil skuespilleren Tom Hanks være vært for et 90 minutter langt tv-show, hvor blandt andre Justin Timberlake, Bon Jovi, Demi Lavato og Garth Brooks vil optræde.

* Hvor vigtig er indsættelsestalen?

Den er temmelig vigtig.

Talen har været en fast tradition, siden George Washington blev taget i ed den 30. april 1789 i New York City. Den har været udspring for nogle af de allermest citerede bemærkninger fra USA's præsidenter.

Eksempelvis som da John F. Kennedy opfordrede amerikanerne til "ikke at spørge, hvad dit land kan gøre for dig; spørg, hvad du kan gøre for dit land".

Nye præsidenter bruger typisk talen til at udlægge deres vision for USA.

* Hvordan vil sikkerheden være?

Washington D.C. er i højeste alarmberedskab, efter at hundredvis af højreorienterede ekstremister angreb kongresbygningen 6. januar. Af frygt for nye uroligheder er der derfor indsat 25.000 medlemmer af Nationalgarden for at sikre Kongressen i forbindelse med indsættelsen.

Også National Mall, som er det store grønne område ved Kongressen, hvor også Washington-monumentet står, er lukket. Området er normalt sort af mennesker ved indsættelsen af en ny præsident.

Da Barack Obama blev taget i ed første gang i 2009, var der anslået 1,8 millioner tilskuere på National Mall.

I år er der kun 1000 billetter til rådighed til indsættelsen. De stilles til rådighed gennem medlemmer af Kongressen.

I modsætning til tidligere år er der i år opsat et to meter højt hegn rundt om kongresbygningen.

* Hvem vil underholde?

I år vil superstjernen Lady Gaga synge nationalsangen, mens også Jennifer Lopez vil optræde under ceremonien.

Kilder: ABC News, BBC, NBC News