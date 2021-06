FAKTA: Sådan forløb det blodige døgn i Tulsa for 100 år siden

Læs mere om, hvad der skete dengang, her:

* Tulsa-massakren fandt sted den 31. maj og den 1. juni 1921 i byen Tulsa, Oklahoma i USA.

* Massakren skete i den sorte bydel Greenwood, der dengang også gik under navnet "Black Wall Street", da bydelen var forholdsvis velstående.

* Dagen inden massakren kørte den sorte mand Dick Rowland på 19 år i elevator med en hvid pige på 17 år. Det skete 30. maj, og senere blev den 19-årige beskyldt for at have overfaldet den hvide pige. Han blev anholdt, men det blev aldrig bevist, at han overfaldt pigen.

* 31. maj frygtede byens sorte borgere, at den unge mand ville blive lynchet og gik derfor til politistationen. Sheriffen forsikrede, at det ikke ville ske. Samtidig kom en gruppe hvide til politistationen for at sikre, at den anholdte forblev fængslet. Det førte til uroligheder og skyderier, og derfra eskalerede volden.

* I de tidligere morgentimer 1. juni blev Greenwood plyndret og brændt af hvide oprørere. Guvernøren i Oklahoma erklærede nødretstilstand, og Nationalgarden blev tilkaldt.

* 24 timer efter volden brød ud, ophørte den. Over 35 gader lå i ruiner, og 800 mennesker var såret. I begyndelsen lød dødstallet på 36, men nu mener historikere, at det var op mod 300.

* Over 10.000 mennesker blev gjort hjemløse som følge af plyndringer og afbrænding af huse såvel som virksomheder i Greenwood.

Kilder: tulsahistory.org, Reuters.