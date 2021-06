FAKTA: Sådan forløb afstemningen om brexit i 2016

* Briterne stod 23. juni 2016 med et simpelt valg mellem at "forblive medlem af Den Europæiske Union" eller "forlade Den Europæiske Union".

Onsdag er det fem år siden, at et smalt flertal af briterne stemte for at forlade EU.

* Et flertal på 51,9 procent stemte for EU-exit, og dagen efter trak David Cameron, den daværende premierminister, sig fra posten.

* Afstemningen var resultat af Camerons forsøg på at imødekomme en udbredt EU-skepsis i den britiske befolkning.

* I januar 2013 sagde Cameron i en tale hos finansvirksomheden Bloomberg i London, at "tiden er inde til at afgøre det europæiske spørgsmål i britisk politik".

* Efter en længere turné til de europæiske hovedstæder for at vinde opbakning til et ændret EU sikrede den britiske regering i februar 2016 en ny aftale med EU-landene.

* Cameron lagde vægt på, at Storbritannien med aftalen aldrig ville blive del af "en europæisk superstat", aldrig skulle indføre euro som valuta og ville få beskyttelse af britiske velfærdsydelser.

* Ikke desto mindre valgte briterne altså at takke nej til aftalen, hvorefter afstemningen om at forlade EU blev gennemført.

* 31. januar 2020 forlod Storbritannien så formelt EU. Herefter fulgte en overgangsperiode på et år, hvor EU og Storbritannien skulle forsøge at forhandle en aftale på plads for de to parters fremtidige forhold.

* Efter brexitafstemningen fulgte flere skift på premierministerposten. Først tog Theresa May over for David Cameron i 2016, inden hun blev erstattet af Storbritanniens nuværende premierminister, Boris Johnson, i 2019.

Kilder: The Telegraph, biblioteket i det britiske underhus, Investopedia.