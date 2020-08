FAKTA: Sådan foregår Demokraternes konvent

Her skal Biden nemlig officielt takke partiet for at være blevet nomineret som præsidentkandidat.

Læs mere her om, hvordan Demokraternes partikonvent fungerer:

* Konventet afholdes som udgangspunkt hvert fjerde år op til præsidentvalg, og dets hovedfunktion er at nominere en præsident- og vicepræsidentkandidat.

* I år - og som det næsten altid er - var der ikke meget spænding om nomineringen på selve konventet. Biden havde nemlig under primærvalgene på forhånd skaffet sig langt over de påkrævede 1991 af 3979 delegerede. Dermed var han sikret den nominering, som officielt kom på plads tirsdag.

* Har ingen kandidat 1991 delegerede på plads i første valgrunde, skal der stemmes i en anden valgrunde.

* Det er dog ikke sket siden 1952 hos hverken Republikanerne eller Demokraterne.

* Partiet skal også nå frem til et partiprogram. Det sker normalt ved afstemninger, sessioner og møder. I år foregår det hovedsageligt online på grund af coronavirus.

* Derudover er konventet også et politisk show og en mulighed for at skabe opmærksomhed om partiets politik. Derfor er en række talere med stjernestatus inviteret, og der afholdes blandt andet koncerter.

* I år er den del af konventet på grund af coronavirus lavet om til et komprimeret, tv-venligt virtuelt format på to timer, som styres fra et centralt studie i Milwaukee.

Kilder: The Independent, New York Times, demconvention.com, politico.com.