FAKTA: Sådan er det gået med Donald Trumps grænsemur

En mur langs grænsen til Texas var et af Trumps største valgløfter under valget i 2016. Den skal være med til at stoppe ulovlig immigration fra syd. Trump siger under besøget, at det er lykkedes.

- Vi har arbejdet hårdt og i lang tid for at få den lavet. De sagde, at det ikke kunne lade sig gøre, men vi gjorde det. Det er et af de største infrastrukturprojekter i vores lands historie, siger Donald Trump.

Men hvordan er det egentlig gået med konstruktionen af muren?

* Grænsen mellem USA og Mexico er omkring 3110 kilometer lang, men dele af den ligger langs floden Rio Grande.

* Ved slutningen af 2020 var der opsat 727 kilometer ny barriere til muren, hvilket dermed nåede målsætningen for 2020. Det fejrer Donald Trump, da han besøger muren tirsdag.

* Da han præsenterede idéen om muren under valget i 2016, lovede han dog en mur, der ville være over 1600 kilometer lang.

* Selv om Trump kalder det en mur, består størstedelen af den nye barriere af stålhegn.

* Ud over nye barriere er der også kommet nye veje, lys og sensorer til at hjælpe grænsebetjente.

* Det har kostet omkring 16 milliarder dollar betalt af militæret og skatteyderne. Trump erklærede ellers, at Mexico skulle betale for muren, men det er ikke sket.

Her er der præcist blevet bygget på muren, mens Trump har været præsident:

* Der er opsat omkring 74 kilometer barrierer ved San Diego, Californien.

* Der er opsat omkring 50 kilometer barrierer ved El Centro, Californien.

* Der er opsat omkring 172 kilometer barrierer ved Yuma, Arizona.

* Der er opsat omkring 183 kilometer barrierer ved Tucson, Arizona.

* Der er opsat omkring 211 kilometer barrierer, der dækker hele grænsen mellem delstaten New Mexico og Mexico.

* Der er opsat omkring 26 kilometer barrierer ved Rio Grande-dalen i Texas.

De fleste steder, hvor der er opsat barriere, er der tale om et nyt hegn til erstatning for et, der var der i forvejen. Det er kun omkring 129 kilometer, hvor der er sat helt ny barriere op.

Den kommende præsident Joe Biden har sagt, at han ikke ønsker at fortsætte byggeriet af muren.

Kilder: USA Today, BBC og Reuters.