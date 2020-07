FAKTA: Sådan er EU-præsidents forslag til syvårsbudget og fond

Her skal de diskutere EU's næste budget for perioden 2021-2027 og en stor genopretningsfond efter coronakrisen.

EU-præsident Charles Michel fremlagde 10. juli sit kompromisforslag, som danner grundlag for weekendens forhandlinger.

Sådan ser forslaget ud:

* Budgetrammen skal være på 1074 milliarder euro svarende til cirka 8000 milliarder kroner.

* Der skal være en genopretningsfond på 750 milliarder euro svarende til 5600 milliarder kroner.

* To tredjedele af fonden skal gives i direkte støtte til medlemslande. Den sidste tredjedel skal gives som lån.

* Fonden skal finansieres, ved at EU-Kommissionen skal kunne låne penge på vegne af EU-landene på de finansielle markeder.

* EU-Kommissionen skal kun kunne låne penge til fonden frem til slutningen af 2026.

* EU-lande skal betale lånte penge tilbage fra 1. januar 2027 til 31. december 2058.

* Danmark, Østrig, Holland, Sverige og Tyskland skal fortsat have en årlig rabat på budgettet.

* Michel foreslår ligesom EU-Kommissionen at forhøje loftet for egne indtægter med 0,6 procentpoint.

* Forøgelsen på 0,6 procentpoint vil være tidsbegrænset og kun blive anvendt i forbindelse med finansiering af genopretningsfonden.

* EU's egne indtægter består blandt andet af bidrag fra medlemslandene baseret på eksempelvis toldindtægter og afgifter, som samhandel med tredjelande giver landet i indtægt.

* Michel vil udvide systemet for egne indtægter i flere trin i de kommende år.

* Det første trin skal være en indtægt fra ikke-genanvendt plastaffald og skal træde i kraft 1. januar 2021.

* Der skal fremsættes forslag fra EU-Kommissionen i første semester i 2021 om yderligere egne indtægter fra blandt andet en digitalskat og en grænse for kulstof.

* De nye egne indtægter skal bruges til at betale penge tilbage på de lån, som EU-Kommissionen foretager på de finansielle markeder.

* EU-præsidenten foreslår også en særlig brexit-pulje på fem milliarder, hvis formål er at støtte medlemslande og sektorer, som bliver hårdt ramt af brexit.

Kilde: EU-præsident Charles Michels kompromisforslag.