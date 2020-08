FAKTA: Sådan er Danmarks rejsevejledninger for Europa

Ud over de enkelte landes restriktioner i forhold til indrejse kigger Udenrigsministeriet også på antal coronasmittede og på testniveauet - herunder hvor stor en andel, der testes positive.

Det skyldes, at Ungarn indfører indrejseforbud for rejsende uden anerkendelsesværdige formål.

Læs her, hvilke lande i EU og Schengen de danske myndigheder fraråder rejser til på grund af et for højt smitteniveau:

- Kroatien, Frankrig, Belgien, Spanien, Luxembourg, Malta, Rumænien, Monaco og Andorra.

* Desuden frarådes ikke-nødvendige rejser til følgende lande på grund af deres indrejseregler:

- Slovenien, Estland, Letland, Litauen, Island, Irland, Finland og Ungarn (fra 1. september).

* Hvis man rejser i den øvrige del af EU og Schengen, opfordres man til at være ekstra forsigtig.

* I den øvrige del af Europa og resten af verden frarådes alle unødvendige rejser.

Kilde: Udenrigsministeriets Borgerservice.